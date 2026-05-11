女優の小芝風花が10日、インスタグラムを更新。「第34回 橋田賞」の受賞式に登壇したことを報告した。【写真】小芝風花、妹を“顔出し”公開「可愛すぎませんか」「美人姉妹すぎる」小芝は「いい作品を作ろうと チーム一丸となって取り組んだ結果、この様な素晴らしい賞を頂くことが出来ました」と喜びをつづり、「作品に携わってくださった皆様、作品を観てくださった皆様のおかげです。本当にありがとうございますっっ」と