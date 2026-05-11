フリーアナウンサーの高島彩が8日、インスタグラムを更新。手作り弁当を公開した。【写真】高島彩、娘2人の“運動会のお弁当”を披露ハンバーグや卵焼きなど彩り豊かに高島は「照り焼きチキン焼きながらつまみ食い」とつづり、「照り焼きチキン弁当」を披露。弁当には照り焼きチキン、ナスの煮浸し、アスパラお浸し、にんじんツナサラダ、ゆで卵が詰められている。さらに、スープジャーには鶏団子白菜スープを用意。公開