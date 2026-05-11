THE RAMPAGEのボーカリスト・吉野北人によるソロプロジェクト“HOKUTO”が、6月3日にリリースする1stアルバム『JUKE BOX』の収録楽曲を公開。アルバム収録曲「軽率」は5月11日0時に先行配信リリースされた。「軽率」は、ガールズのリアルな本音を赤裸々に歌う“共感型J-POP”でZ世代を中心に支持を集めるシンガーソングライター浜野はるきが作詞・作曲を担当したラブバラード。“愛しているのにうまくいかない”という恋愛のリアル