吉本興業が１１日、神保町よしもと漫才劇場など運営する劇場の公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。２人とも芸歴１８年目以上のコンビの芸人と芸歴１８年目以上のピン芸人を劇場から卒業させることを発表した。渋谷よしもと漫才劇場の公式Ｘでは「大切なお知らせ」の表題のもと、「この度、２人とも芸歴１８年目以上のコンビの芸人、芸歴１８年目以上のピン芸人に関して、今年の７月末をもって漫才劇場を卒業することになりました」