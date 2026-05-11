メ～テレ（名古屋テレビ） 11日午後、名古屋市西区で4階建ての建物が焼ける火事があり、女性1人が軽傷のもようです。 消防によりますと、午後1時10分ごろ西区上名古屋の4階建ての建物で、「1階から煙が見える」と付近の住民から119番通報がありました。 消防車など20台が出動し火は約2時間後に消し止められましたが、この火事で鉄筋コンクリート4階建てビルの1階が焼けました。 警察によりますとこのビル