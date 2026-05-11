メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県豊橋市の新アリーナ建設に絡んで、市長と市議会の権限をめぐって争われた裁判で敗訴した長坂尚登市長は、「控訴しない」と述べました。 豊橋市の長坂市長は、市議会が事業者との契約解除には、議会の議決が必要だとする条例改正案を可決したことに対し、議会の権限を超えているなどとして議決の取り消しを求めて提訴していました。 名古屋地裁は4月、長坂市長の訴えを棄却