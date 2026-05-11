◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）ニシノティアモ（牝５歳、美浦・上原佑紀厩舎、父ドゥラメンテ）に騎乗する２３年目の津村明秀騎手（４０）＝美浦・フリー＝は、２６年開催初日の中山金杯をカラマティアノスで制覇。その後も勢いは止まらず、ワールズエンドを重賞初勝利に導いた２日の京王杯スプリングＣで頭差制し、早くもキャリアハイを更新する重賞５勝目を手にした。好