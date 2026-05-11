スポーツ報知評論家で現役時代は近鉄、中日などでプレーした金村義明氏が１１日、ＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に出演し、１０日のロッテ戦（みずほペイペイドーム）で本盗を決めたソフトバンク・周東のプレーを分析した。「周東のこれ見ていたけどねえ。バッターは柳田。左打者やのに。普通はあんなん怒るけどなあ。（捕手から死角になる）右打者なら分かるけどね。タイミングはばちばちアウトやんか！あ