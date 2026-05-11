JR西日本 JR西日本は2026年6月1日に集中工事を行うため、姫新線の津山駅～新見駅の間で、昼間の列車を上下線合わせて7本運休することを発表しました。作業員の働き方改革や効率的なメンテナンス、作業の安全性向上を図るため、普段は夜間に行っている工事を昼間の時間帯に集中的に行うとしています。 運休する列車のうち、午後4時5分中国勝山駅発、津山駅行きの列車ついては、バスによる代行輸送を行うということです