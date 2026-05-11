記事ポイント知多半島の有料道路4路線＋猿投グリーンロードが2026年6月の土日限定でETC1日1,000円乗り放題に対象路線内であれば何度乗り降りしても料金は1,000円のみ、利用予定日の2営業日前までの事前申込が必要知多半島道路沿いに2026年3月28日オープンの阿久比パーキングエリア（上り）が誕生、本格肉まん専門店や地元そば処が揃う 愛知県の知多半島を巡るドライブが、今年の6月はぐっとお得になります。愛知道路コンセッ