富山市月岡の住宅団地で下水管が４０年以上管理されないまま放置され「不明管」となっていた問題で、おととい住民説明会が開かれ、県が今後の対策などを説明しました。説明会では、県が「不明管」が見つかった経緯や、管が直径２０センチと小さいうえ、地質的に大規模陥没が起きる可能性がないことなどを説明しました。これに対し住民からは、自分の家の下に「不明管」が通っていないか確認する声や、風評被害への対策を求める声な