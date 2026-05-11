入善町で、地元の子どもたちが甘く熟したイチゴ狩りを楽しみました。これは入善町が、子どもたちに地域の特産品に親しんでもらおうと、町内でイチゴ栽培に取り組んでいる農家の協力を受けて行っているもので、ことしで８回目です。きょうは地元の保育所から、およそ４０人が参加しました。興味津々の子どもたちはハウスの中で、真っ赤に熟したイチゴを見つけては、口いっぱいにほおばっていました。男の子「やったー！大きい