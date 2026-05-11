地域の伝統産業として鋳物業が盛んな高岡市に、鉄を溶かす炉の「キューポラ」が老朽化している工場があります。効率的な電気炉ではなく、コークスを使う昔ながらのキューポラを修繕して次世代に残そうと、工場の男性がクラウドファンディングで協力を呼びかけています。伝統の火を絶やさぬための取り組みを取材しました。高岡市内免の、鉄器を作る鋳物工場にある昔ながらのキューポラ。炉の中でコー