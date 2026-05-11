南砺市の２つの市立病院の再編についての住民説明会が、先週金曜日の夜に開かれました。田中市長が「医療の持続可能性を考えると現状維持は難しい」と理解を求めたのに対し、住民からは再編に反対する意見が相次ぎました。田中市長「我々も将来、持続可能な住民の皆さんへの安心の医療を提供できるしくみは、どういうしくみがいいのかということを、実は１～２年前から考え始めていたということでございます」先週金曜日の夜