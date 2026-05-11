携帯電話各社が料金の実質値上げに踏み切る中、きょう、ソフトバンクは決算を発表し、最終利益は前の年から5%増えて5507億円となりました。ソフトバンクが発表した去年4月から今年3月までの1年間の決算は、売上高が前の年度と比べて8%増え、7兆386億円。最終利益は5%増え、5507億円でした。法人向けサービスのほか、キャッシュレス決済などのファイナンス事業が大きく伸びました。本業のモバイル事業では先月、実質値上げを発表し