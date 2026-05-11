福岡市内の高速道路を走るドライバーの視界を遮ったのは黒い煙のベール。数メートル前のタンクローリーが見えなくなってしまいました。ドライバー：これはちょっと前が見えんな。前が全然見えません。非常に危険な状況。よく見ると、煙は道路の真下から上がり、高架の上にある道路に流れ込んでいます。実は、発災の現場は道路の下です。道路の下にあったのはタイヤの山。消防などによりますと、現場に置かれていたタイヤや自転車な