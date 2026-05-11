歌手・タレントの中川翔子さんが5月11日、インスタグラムを更新。『母の日』に母・桂子さんにプレゼントしたことを明らかにしました。【写真を見る】【 中川翔子 】母・桂子さんに“母の日プレゼント”「仲良しだから桂子さんがいないと生きていけない」「そういえばわたしももう母なのか」中川さんは「母の日みなさまなにをしましたか？」と、母・桂子さんの写真を添えて投稿。「わたしは色が変わるトムフォードのリップとm