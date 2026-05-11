最後の航海を終え横浜港へ商船三井クルーズのクルーズ船「にっぽん丸」（2万2472総トン）が2026年5月10日朝、最後の営業航海を終え横浜港・大さん橋国際客船ターミナルに到着しました。そのまま、約35年にわたり活躍した同船の引退セレモニーが行われました。 【なんと7300人来た!?】これが「にっぽん丸」の最後です（写真101枚）多くのファンやクルーが見守る中、内田幸一船長は「『にっぽん丸』の就航以来、ここ横浜港から何