わんこと男の子の感動的な出会いのワンシーンが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で176万回再生を突破し、「泣けてきます」「なんて嬉しそうなんでしょう」「優しい子なんだろうなあ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：何年も前から『犬が欲しい』と言っていた男の子→内緒で飼った結果、箱を開けた瞬間に…尊すぎる光景】 犬を飼いたい男の子 TikTokアカウント「aya