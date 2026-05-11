高橋みなみが5月10日、自身のInstagramを更新。元AKB48の同僚・峯岸みなみと、伊勢神宮で20年に1度の伝統行事“お木曳”に参加したことを報告した。 （関連：【写真】高橋みなみ＆峯岸みなみ、伊勢神宮20年に一度の行事参加でオフショット「縁起の良い仕事！」「Wみなみサイコー」） 20年に1度、伊勢神宮の社殿を建て替える式年遷宮に向け、木材を運ぶ“お木曳”が5月9日から始まり、2日目の10日は俳優の斎藤工や影