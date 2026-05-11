FRUITS ZIPPERの早瀬ノエルさんは5月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。男装した姿を披露し、反響を呼んでいます。【写真】FRUITS ZIPPER・早瀬ノエルのイケメン男装ショット「早瀬くんどタイプすぎて付き合って欲しい」早瀬さんは「のえた」とつづり、2枚の写真を投稿。ブレザーの学生服を着用し、男装した姿を見ることができます。目鼻立ちがはっきりとしているため、とてもイケメンです。この投稿には、恋愛リアリティショー『