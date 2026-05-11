「サッポロ 飲みごたえ＜超無糖＞ シークヮーサー」（350ml缶、500ml缶）サッポロビールは、「サッポロ 飲みごたえ＜超無糖＞ シークヮーサー」を5月12日に数量限定発売する。3月17日に発売した「サッポロ 飲みごたえ＜超無糖＞」ブランドから、第1弾となる限定品が登場する。同商品は、果実のビターな味わいを凝縮して作った“プレミアムピールエキス”と、「超無糖（100ml当たり糖類0.1g未満を超無糖としている）」仕様による“