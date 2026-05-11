ファミリーマートは、今年9月に創立45周年を迎える。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていく。今回「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、たっぷりのクリームやこだわりの濃厚カスタードが特長の「大人気シュー」2品のリニューアルに加え、驚きのザクほろ・もちむにの食感が楽しめる「新食感シュー」2品を発売する。今回、スイーツカテゴリで“大人気”