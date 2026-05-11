ココスジャパンが全国に展開するファミリーレストラン「ココス」は、5月14日から、暑くなり始めるこれからの時期にぴったりな、さっぱりとした味わいでチュルンと食べられる「蒸し鶏と彩り野菜のごまだれ冷やし麺」を夏季限定で販売する。「蒸し鶏と彩り野菜のごまだれ冷やし麺」は、風味豊かなごまだれ冷やし麺に、しっとりとした食感でジューシーな蒸し鶏やベビーリーフをはじめとしたたっぷりの野菜、まろやかな温泉玉子をトッ