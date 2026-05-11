「リプトン ルイボスミルクティー」森永乳業は、世界No.1のティーブランド（ユーロモニターインターナショナル調べ：お茶および茶系飲料の合算カテゴリーにおける総小売販売金額シェア（2024年））「リプトン」から、「リプトン ルイボスミルクティー」を5月19日から期間限定発売する。ルイボス茶は、カフェインレスであることに加え、リラックス感を想起させる香りから、健康志向の高まりとともに無糖・ノンカフェイン茶市場で注