福島県郡山市の磐越自動車道のマイクロバス事故で、国土交通省北陸信越運輸局は11日、バスを手配した新潟県五泉市の運行会社「蒲原鉄道」に、道路運送法に基づく監査に入った。7日にも立ち入り調査をしていた。また、事故を起こしたバスを貸した新潟市内のレンタカー業者に対しても運輸局は8日、同法に基づき監査に入った。