「HERSHEY'Sチョコレートアイスバー＜ザクザクチョコミント＞」ロッテは、5月25日に、125年以上に亘り人々から愛され続けているチョコレートブランドの「ハーシー」から、アイスクリームの新商品「HERSHEY'Sチョコレートアイスバー＜ザクザクチョコミント＞」を発売する。フェスやコンビニエンスストアのフェアなどでも取り上げられるほどおなじみになったチョコミントを、相性の良いアイスで表現した。チョココーチングにザクザク