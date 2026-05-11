経済財政諮問会議であいさつする高市首相＝11日午後、首相官邸政府が11日、経済財政諮問会議を開いた。高市政権の「責任ある積極財政」による歳出拡大や減税で財政が悪化するとの懸念がくすぶる中、金融市場からの信認確保に向けて情報発信を強化することを議論した。夏に策定する経済財政運営の指針「骨太方針」に反映させる。市場が財政の持続性に疑問を抱けば、日本国債や円を売る動きにつながり、金利上昇や円安が加速しか