NPB(日本野球機構)は11日、危険スイングに関する罰則規定を発表。12日から1軍&ファームの試合で運用されます。危険スイングは「打者がスイングした際、最後までバットを保持し続けることをせずスイングの途中でバットを投げ出して(すっぽ抜け含む)しまうこと」と定義づけられ、「バット全体が他者に向かった場合、重大な危害を及ぼす恐れが生じることから、(中略)ペナルティーを適用する」と伝えています。ペナルティーは3段階