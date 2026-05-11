長野・木島平村の「樽滝」。1年に一度だけしか現れないことから“幻の滝”とも呼ばれています。“幻の滝”を見た人は「すごくきれいでした」「パワーをもらいました」と話します。ところで、幻とまで呼ばれているのに、なぜカメラは滝が現れる瞬間を捉えることができたのでしょうか。樽滝が見られるのは、近くの神社の祭りに合わせ水力発電所が放水する5月8日の1日だけ。出現する日が分かっているため、その瞬間を求めて多くの人が