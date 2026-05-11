バレーボール女子代表の主将・石川真佑（日本協会）は、イタリアでの学びを生かす構えだ。イタリア３季目は強豪のノバラでプレー。プレーオフは準決勝でコネリアーノに敗れるも、得点源の１人として世界最高峰の舞台で存在感を示した。１１日には都内で取材に応じ「勝負どころでしっかり取り切るのもそうだが、イタリアで高いブロックに対しての得点の取り方も、選択肢を増やすところも意識して取り組んできた。相手の状況をし