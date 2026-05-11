【モデルプレス＝2026/05/11】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが5月11日、自身のInstagramを更新。手作りパスタの食卓を公開した。【写真】LA在住の有名女優「おしゃれすぎる」ズッキーニ＆イタリアンソーセージたっぷりのパスタ◆桃井かおり、手作りパスタ披露桃井は「今日は二人とも“なんかコッテリでもいけそうな〜”なのでなので〜ズッキーニ＆スノウピーにイタリアンソーセージのガーリックだくパスタ