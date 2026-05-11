夢への熱い思いを絶やすことなく進み続け、ついにデビューを実現させたROIROMがRayに初登場！そこで今回は、浜川路己さんにROIROMとして活動する“今に至るまでの経験や思い”を語ってもらいました。夢と向きあい続けた日々の葛藤や決意を、等身大の言葉でたっぷりお届けします。ふたりが歩んできた夢への道音楽の道を志してから、それぞれの場所で一途に夢を追いかけてきた2人。ROIROMとして活動する今に至るまでの経験や思いを、