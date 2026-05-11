資料サンライズ瀬戸 JR西日本は11日、午後9時26分東京駅発のサンライズ瀬戸（12日午前7時27分高松駅着）とサンライズ出雲（12日午前10時出雲市駅着）の運転を取りやめると発表しました。10日に伯備線（備中高梁駅～木野山駅間）で発生した列車と鹿の接触事故の影響によるものです。その他の列車に影響はありません。