【ブロッケンギガント ブラック プレミアム(FM-Aシャーシ)】 12月 発売予定 価格：1,430円 タミヤは、ミニ四駆「ブロッケンギガント ブラック プレミアム(FM-Aシャーシ)」を12月に発売する。価格は1,430円。 本商品はシャフトドライブ四輪駆動を採用した高性能レーサーのプラスチック組み立てキットで、ブロッケンギガント ブラックスペシャルの特別仕