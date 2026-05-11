恋愛では、別れた直後はスッキリした気持ちになっても、時間が経つにつれて「やっぱり別れなければよかったかも…」と後悔することがあります。特に、ある特徴を持つ男性と別れた場合、女性が強く未練を感じることが多いようです。今回は「別れたことを後悔する男性の特徴」について体験談やインタビューをもとにご紹介します。過去の恋愛を振り返りながら、あなたの経験と照らしあわせてみてくださいね。精神的に支えになってくれ