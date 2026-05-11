女優の長谷川京子（４７）が、１１日に自身のインスタグラムを更新。美しいスタイルにフォロワーは驚がくだ。インスタグラムに「まさに今、のトレンチコート。スカーフを巻くのがこれもまさに今、らしい。撮影で一緒だったスタイリストさんの真似をして終日撮影だった昨日は集中していて気づかなかったのだけど、翌日体がグッタリリカバリーに時間がかかるお年頃」とつづり、トレンチコートをまとった姿を公開。丈の短いコ