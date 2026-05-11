女性の自宅からブランド品のバッグを盗んだ罪に問われている元ドラゴンズの男に、検察が拘禁刑1年を求刑です。元ドラゴンズ投手で富山県高岡市のガソリンスタンド店員・上田洸太朗被告(23)は、今年1月、富山市の知人女性の自宅で、高級ブランド・フェンディのショルダーバッグ1点を盗んだ罪に問われています。11日の初公判で上田被告は起訴内容を認め、バッグは買取店で売ったと明らかにした上で、「プロ野球選手時代