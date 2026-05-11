11日午後、名古屋市西区の住宅街で火事があり、40代の女性1人がケガをしました。消防と警察によりますと、午後1時すぎ、西区上名古屋1丁目の「雅創作工房」から火が出ているなどと、近くに住む人から119番通報が相次ぎました。消防車など20台が出動し、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、鉄筋コンクリート4階建ての工房の1階部分が燃えました。この火事で、建物の3階にいた従業員の女性(42)が、避難しようと