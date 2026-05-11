県内でも田植えが始まる中、黒部市の小学生がコシヒカリの苗を植えました。きょう田植えに挑戦したのは、市内の「たかせ小学校」の５年生２１人です。この取り組みは、ＪＡくろべなどが１５年以上前から毎年行っているもので、説明を受けた後、子どもたちは苗を受け取り、裸足になって横一列に並んで田んぼに入りました。参加した児童の多くが田植えは初体験ということで、子どもたちは冷たく重い泥の感触に戸惑いながらも、バラン