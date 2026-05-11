中国政府は11日、アメリカのトランプ大統領が13日から15日まで北京を訪問すると発表しました。NNNのカメラは、米中の首脳が訪れる予定の世界遺産を下見する習近平政権幹部の姿を捉えました。13日から中国を訪問するトランプ大統領は、14日午前に習近平国家主席と首脳会談を行い、午後には2人で北京の世界遺産「天壇公園」を訪れる予定です。NNNのカメラは11日、王毅外相や中国共産党序列5位の蔡奇氏らが公園の下見に訪れる姿を捉え