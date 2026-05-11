フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が９日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日は「最後は巨人・阪神」。球界屈指の人気球団である巨人、阪神で現役を終えた有名ＯＢが集結した。日本ハムで長年、主力打者として活躍し、２００２年にＦＡで阪神に入団した片岡篤史氏は、悩みに悩んだ末の決断だったことを述懐。「やっぱり（日本ハムに）育ててもらった、ご恩というんですか。裏切っちゃいけないっ