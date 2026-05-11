国の誤った政策により強制隔離が行われたハンセン病問題。かつて岡山県瀬戸内市の長島に隔離された当時の患者にとって悲願だったのが本土とを結ぶ橋がかかることでした。 【写真を見る】「もっと人間らしく橋に恥じることなく生きていかなければならない」長島愛生園入所者が語る邑久長島大橋への思い【岡山】 長い運動を経て、1988年に架かった「邑久長島大橋」。その開通記念日に合わせ、シンポジウムが開かれました。 （長島