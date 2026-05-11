３年前に１０２歳で亡くなった洋画家・野見山暁治さんの油彩画や版画などを紹介する企画展が、桐生市で開かれています。 桐生市の大川美術館では、戦後日本を代表する洋画家・野見山暁治さんの作品約４０点を初めて展示しています。野見山さんは福岡県出身で、人間の深い悲しみを表現する絵画で注目を集めました。フランスなどで絵を学び、帰国後は心の中の風景を描き続けるなど、戦後の美術界で存在感を示し文化勲章も受章して