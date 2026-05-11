丹精込めて手入れをした個人の庭を開放するオープンガーデンが太田市で開かれ、色とりどりの花と香りを楽しむことができます。 壁一面に咲き誇るバラをはじめ、庭を彩る鉢物の数々。太田市尾島町の福田勇さんのオープンガーデンです。オープンガーデンはイギリス発祥の文化で、自宅の庭を公開して地域住民の交流の場にしてもらおうというものです。今では、日本全国に広まり、太田市では有