きょう午後、名古屋市西区で火事があり女性1人が軽傷です。 【写真を見る】名古屋･西区で火事 鉄筋4階建ての建物 1階の提灯などを作る工房が焼ける 3階にいた女性1人が軽傷 警察と消防によりますときょう午後1時過ぎ、西区上名古屋にある鉄筋コンクリート4階建ての建物で、「1階から煙が出ている」と従業員から消防に通報がありました。 消防車などあわせて20台が出動し、火は約2時間後に消し止められました。 1階には提