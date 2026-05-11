中区の自宅で母親の遺体を放置し遺棄したとして逮捕された６０代の女性について、広島地検は１１日付で不起訴処分にしました。 中区に住む６０代の女性は２０２２年２月１日ごろから先月１９日までの間、９０代の母親の遺体を自宅に放置して遺棄した疑いで逮捕されました。 女性が自宅近くの交番を訪れ「母親が亡くなったがそのままにしている」と話したため捜査員が自宅を調べたところ、白骨化した母親の遺体を発見していまし