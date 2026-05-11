広島ガスが昨年度の決算を発表しました。中東情勢の影響は８月ごろからガス料金に反映される見通しだということです。 広島ガスの昨年度の売上高は８８３億９６００万円と２期ぶりに減収となりました。 ガスの販売単価の低下や、暖冬で水温が上昇したことによるガス需要の減少などが要因に挙げられるということです。 また、中東情勢による安定供給への影響はないとした一方で、原油価格の高騰によるガス料金の値上げは８月