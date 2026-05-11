北海道・江別警察署は2026年5月11日、千歳市に住む農業の男（37）を公務執行妨害と傷害の疑いで逮捕しました。男は11日午前7時半ごろ、千歳市の自宅で男性警察官の左足を包丁で切りつけ、軽傷を負わせた疑いがもたれています。警察によりますと、別の事件の捜査のため、男に自宅で話を聞こうとした際、男が突然包丁を持ち出し犯行に及んだということです。男は調べに対し容疑を認めていて、警察が捜査を続けています。