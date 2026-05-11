国が定める被爆地域の外で原爆に遭った被爆体験者らが平田知事と初めて面会し、早期の救済を求めました。 平田知事と面会したのは、被爆体験者の岩永 千代子さんや山内 武さんら9人と支援者らです。 岩永さんらは被爆体験者を速やかに被爆者と認めることや、8月9日に高市首相との面会を求める要望書を平田知事に手渡しました。 （被爆体験者 岩永 千代子さん） 「後先がないから同情してほしい、憐